Saint-Cloud domaine national de Saint-Cloud Hauts-de-Seine, Saint-Cloud Distances : une installation de Stéphane Bissières Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Saint-Cloud

Distances : une installation de Stéphane Bissières Domaine national de Saint-Cloud, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Cloud. Distances : une installation de Stéphane Bissières

du samedi 3 juillet au dimanche 29 août à Domaine national de Saint-Cloud

_**Distances**_ est une installation réalisée par Stéphane Bissières dans le cadre de Jardins Ouverts, proposé par la Région Île-de-France au Domaine national de Saint-Cloud. _**Distances**_ représente l’empreinte d’un échange social : Un an jour pour jour avant le confinement en France, l’artiste exposait en Chine un dispositif de reconnaissance des visages pour créer un « lien social virtuel» visible entre les observateurs. De cet instant ne subsiste que la trace laissée par une vision d’ordinateur, telle une archéologie des transformations brutales et profondes que subit la société. Land art – Stéphane Bissières – Fer à cheval Du 3 juillet au 29 août 2021 Production exécutive : Crossed Lab et support technique: Elise Lefebvre

accès libre

DISTANCES : Une installation de Stéphane Bissières Domaine national de Saint-Cloud Fer à cheval 92210 Saint-Cloud Saint-Cloud Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T07:30:00 2021-07-03T21:50:00;2021-07-10T07:30:00 2021-07-10T21:50:00;2021-07-11T13:00:00 2021-07-11T13:30:00;2021-07-17T07:30:00 2021-07-17T21:50:00;2021-07-18T13:00:00 2021-07-18T13:30:00;2021-07-24T07:30:00 2021-07-24T21:50:00;2021-07-25T13:00:00 2021-07-25T13:30:00;2021-07-31T07:30:00 2021-07-31T21:50:00;2021-08-01T13:00:00 2021-08-01T13:30:00;2021-08-07T07:30:00 2021-08-07T21:50:00;2021-08-08T13:00:00 2021-08-08T13:30:00;2021-08-14T07:30:00 2021-08-14T21:50:00;2021-08-15T13:00:00 2021-08-15T13:30:00;2021-08-21T07:30:00 2021-08-21T21:50:00;2021-08-22T13:00:00 2021-08-22T13:30:00;2021-08-28T07:30:00 2021-08-28T21:50:00;2021-08-29T13:00:00 2021-08-29T13:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Saint-Cloud Étiquettes évènement : Autres Lieu domaine national de Saint-Cloud Adresse Fer à cheval, 92210 Saint-Cloud Ville Saint-Cloud lieuville Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud