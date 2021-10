DISQUAIRES, UNE HISTOIRE – LA PASSION DU VINYLE Le 106, 9 décembre 2021, Rouen.

A l’origine de bien des passions musicales et mélomanes on trouve souvent un disquaire. Qui, pas plus qu’un libraire, n’est un commerçant tout à fait comme les autres. On ne compte plus les révélations, les émois, les sauts dans l’inconnu, les rencontres et les passages à l’acte fécondés entre les murs et les bacs de disquaires. L’histoire regorge de péripéties mettant en scène des futures vedettes dans l’un de ces antres festonnés de pochettes que tiennent de capricieux exégètes. C’est Brian Epstein, responsable d’un des principaux rayons disques de Liverpool, qui force le destin des Beatles. C’est David Bowie, Elton John ou Etienne Daho qui débutent leurs carrières comme vendeur derrière un comptoir. C’est Lenny Kaye qui lie connaissance avec Patti Smith dans une échoppe de New York où il est employé… Plus que des lieux de rencontres ou d’émancipations, certains disquaires ont même été de véritables incubateurs de talents. Comme Punk Records à Nancy qui édite les premiers disques de Kas Product, Mélodies Massacre à Rouen qui lance les Dogs ou Rough Trade à Londres qui inaugure son label avec Metal Urbain. Dans Disquaires, Une Histoire, Francis Dordor revient sur cet aspect peu connu de l’industrie du disque en citant à la barre des témoins un grand nombre d’acteurs- musiciens, journalistes, écrivains et bien sûr disquaires- qui ont compté dans l’élaboration d’une véritable culture. L’auteur entrelace toutes ces voix pour nous proposer un récit vivant, peuplé de personnages hors normes, conviviaux ou odieux, de snobinards et d’évangélistes. Avec, élevé au rang d’objet du culte, le disque vinyle aujourd’hui ressuscité et avec lui tout un réseau de nouveaux disquaires. _Francis Dordor est journaliste musical, ancien rédacteur en chef du mensuel Best et reporter à l’hebdomadaire les Inrockuptibles. Il est l’auteur de Bob Marley, Le Dernier Prophète chez GM Editions._

Une rencontre avec Francis Dordor animée par Emmanuel Gouache

