Disquaire Le Salon Rennes Disquaire Le Salon Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Disquaire Le Salon Rennes, 28 avril 2022 18:00, Rennes. Tarif : Gratuit. Rendez-vous au Salon, 12 rue Dupont des Loges dans le quartier de la petite Californie à Rennes. Le Salon est un tiers-lieu dédié aux créateurs lancé en octobre 2020, tantôt disquaire, boutique éphémère, espace de travail et lieu d’exposition. Je travaille pour le disquaire indépendant Vlad qui est à l’origine de la création d’un labelshop Le Salon 12 rue Dupont des Loges à Rennes. Nous vous invitons le jeudi 28 avril à partir de 18h autour d’un verre pour la présentation des nouveautés 2022. Au programme : World Music, Rock, Hip-Hop, Electro. Nous soutenons et accompagnons des artistes pour les aider à passer un cap dans leur projet musical que ce soit par le biais des différents labels que nous avons créé ou par un accompagnement sur leurs tournées. C’est également l’occasion pour nous de vous présenter un lieu de rencontre qui s’est ouvert en pleine pandémie ainsi que notre équipe de professionnels du disque rennais qui se porte bien malgré le contexte sanitaire qui a frappé la profession.

Disquaire Le Salon Rennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/Rennes/