Le Disquaire Day, c’est la fête des vinyles, pour l’occasion Galette Records, siska et Jo Keita viennent en combinaison pour enflammer la rue des 3 frères Barthelemy !!! ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Galette Records est un disquaire indépendant créé en 2009. Depuis 2021, sur [www.galette-records.com](http://www.galette-records.com) on peut écouter les vinyles neufs disponibles au magasin, les commander pour se les faire envoyer ou les récupérer sur place. Galette Records, c’est d’abord les musiques Afro-Américaines, mais le shop se veut éclectique et propose des sélections dans tous les styles musicaux (Soul, Funk, Hip Hop, Afro, Latin, Jazz, Reggae, World mais aussi Rock, Pop, Metal, Electro, House…). Ouvert du Lundi au Samedi de 9h à 19h30 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Siska Autrefois chanteuse du Watcha Clan, Siska s’est dévoilée avec son projet solo ses dernières années, et son nouvel album intitulé “Mauvaise Graine” est sorti à l’automne. Avec son timbre à la fois puissant et intimiste, diamant taillé pour un trip hop magnétique, Siska fait virevolter sa voix dans une précieuse orfèvrerie musicale. Toujours épaulée par l’inamovible architecte sonore Suprem Clem et le batteur Jessy Rakotomanga, la chanteuse massaliote se lovent en mode downtempo dans une soul music du futur ou les instants de grâce contrastent avec l’énergie débordante de ses performances scéniques. Tout s’enchaîne sur le juste tempo… celui des battements du cœur. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Jo Keita, chanteur, auteur et compositeur, débarqué à Marseille en 2018 puise sa musique dans ses origines africaines qu’il mêle à la culture urbaine d’aujourd’hui. Sa musique retrace un parcours de vie, son chant puissant, vibrant de sensibilité, parle d’humanité. Armé de sa guitare il présente en solo les morceaux de son premier album “Experience », comme une filiation spirituelle à Jimi Hendrix. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sur la dernière video de siska, shootée live dans une friperie marseillaise, la présence du p’tit frère Jo Keita renforce l’humanité présente dans le morceau qui ondule entre groove hip-hop et vibe rasta. [https://youtu.be/WokiJwWDUUk](https://youtu.be/WokiJwWDUUk) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Disquaire Day SISKA + JO KEITA 17h30-19h30 // Gratuit Galette Records, 70 Rue des trois frères Barthélemy, 13006 Marseille

Entrée libre

♫♫♫

Galette Records 70, Rue des trois frères Barthélemy 13006 Marseille Marseille La Plaine Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T17:30:00 2022-04-23T19:30:00