Disquaire Day – SCPP au Ground Control Ground Control Paris, samedi 20 avril 2024.

Le samedi 20 avril 2024

de 14h00 à 00h30

.Tout public. gratuit

Partenaire historique du Disquaire Day, la SCPP célèbre la journée internationale des disquaires indépendants en organisant plusieurs événements samedi 20 avril dès 14h à Ground Control, lieu de vie pluridisciplinaire parisien dédié à la culture.

CONFERENCES – DJ SETS &

LIVES – EXPO PHOTO – DISCOMATON – 70 LABELS PRESENTS

Hervé, Poppy Fusée, Morgane Imbeaud et Ian

Caulfield seront les artistes invités pour cette première édition SCPP. Ouvert

à tous et en libre accès, l’événement permettra au public de rencontrer 70

labels et d’assister à des conférences autour des métiers de la musique.

Des DJ sets sur vinyles

animeront la soirée de 20h à 00h30 avec notamment Saint-Honoré, Tez Cadey, Bass Fly, Greg Kozo et Izadora, en partenariat avec radio

FG.

de 14h à 1h. Ground Control : 81, rue du Charolais 75012.

/ Concerts SCPP

Ground Control 81, rue du Charolais 75012

Contact : https://www.scpp.fr

SCPP