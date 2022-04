Disquaire day SABRE-TOOTH Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Journée annuelle de valorisation des disquaires indépendants. De nombreux artistes français et internationaux mettent en vente ce jour là des disques en édition limitée. C’est l’occasion pour les chineurs de trouver des pièces rares. Le but est de redonner aux acheteurs le gout de se déplacer dans les boutiques. La journée se poursuivra à LA MAISON HANTEE à partir de 21h. ♫♫♫ SABRE-TOOTH 19, rue des trois mages, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

