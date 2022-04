Disquaire Day Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Disquaire Day bar "Le Ty coz" 10, venelle au beurre Morlaix

2022-04-23

Morlaix Finistère SAVE THE DATE • Toute l’équipe du Disquaire Day / Record Store Day est très heureuse de vous annoncer la date de la prochaine édition du Disquaire Day, le samedi 23 avril 2022 !

Pour la première fois depuis 2019, le Disquaire Day – journée internationale de soutien aux disquaires indépendants – revient au mois d’avril pour la grande fête du Vinyle.

