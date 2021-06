Marseille Lollipop Music Store Bouches-du-Rhône, Marseille Disquaire Day à Lollipop Lollipop Music Store Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Disquaire Day à Lollipop Lollipop Music Store, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Marseille. Disquaire Day à Lollipop

Lollipop Music Store, le samedi 17 juillet à 10:00

Disquaire Day #2 Samedi 17 Juillet de 10h à 19h [https://www.disquaireday.fr/les-vinyles/](https://www.disquaireday.fr/les-vinyles/)

Entrée libre

♫♫♫ Lollipop Music Store 2 BOULEVARD THEODORE THURNER, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T10:00:00 2021-07-17T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Étiquettes évènement : Autres Lieu Lollipop Music Store Adresse 2 BOULEVARD THEODORE THURNER, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Lollipop Music Store Marseille