Suite à une année 2021 qui fut une nouvelle fois perturbée par la crise sanitaire mondiale, il a été décidé d’organiser le **Disquaire Day** * sur une journée principale, le **samedi 23 avril** * avec une **session de rattrapage le samedi** **18 juin 2022**. En effet, compte tenu des délais de pressage, liés à la fois à la très forte demande de fabrication et au manque de matières premières, nous souhaitons assurer aux labels que leurs disques prévus pour le Disquaire Day seront bien disponibles chez les disquaires indépendants ? C’est donc **plus de 170 références exclusives** qui vous seront proposées pour la date du 23 avril dont **plus de 40% en provenance des labels et distributeurs indépendants**, chez **plus de 200 disquaires indépendants** participant à l’évènement **dans 90 villes de France**. _-_ * Un événement mis en ligne sur l’**Agenda de Madagascar-musiques.net** _-_

