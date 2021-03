France entière DISQUAIRE DAY 2021 – 11e édition France entière

La onzième édition du **Disquaire Day,** journée internationale célébrant les disquaires indépendants et grande fête du vinyle, se tiendra les samedi 12 juin et 17 juillet 2021. Cette année, pour répondre au succès toujours plus important du Disquaire Day auprès d’un large public ainsi qu’à la demande croissante des artistes et des labels de participer à l’événement, il a été décidé par l’organisation internationale du Record Store Day que l’édition 2021 se déroulerait sur deux journées. D’ici là, continuez à soutenir vos disquaires indépendants ! – * Un événement mis en ligne sur l’**Agenda de Madagascar-musiques.net** – La onzième édition du Disquaire Day, journée internationale célébrant les disquaires indépendants et grande fête du vinyle, se tiendra sur 2 jours France entière France

