DISPUTE CREATIVE #0 Agrocité de Bagneux, 13 novembre 2021, Bagneux.

DISPUTE CREATIVE #0

Agrocité de Bagneux, le samedi 13 novembre à 14:00

Nous nous référons dans ce cas à la dispute (disputatio) non comme conflit, mais comme elle était pratiquée au Moyen Age, c’est à dire comme un dispositif permettant de confronter les arguments et les savoir-faires et de se mettre d’accord sur un ensemble de formulations, connaissances, et objectifs communs, tout en préservant l’apport et l’originalité de chacun et chacune. L’objectif de cet atelier mélangeant techniques théâtrales et méthodes de design collaboratif est de travailler ensemble sur l’identité visuelle du site de l’agrocité (logo, charte graphique,arborescence). Nous souhaitons partir des ressentis de chacun et chacune, des sensations et des désirs pour élaborer ensemble une représentation partagée de l’agrocité où chacun et chacune auront pu discuter et confronter leurs points de vue et leurs idées avec d’autres. Nous voulons créer du lien entre les utilisateurs du lieu et produire ensemble un imaginaire commun. Cela aidera chacun et chacune à mieux comprendre et trouver leur place dans le projet que porte le lieu et de contribuer à son développement.

entrée libre

Lancement du cycle de travail sur l’identité visuelle

Agrocité de Bagneux 23 rue de la lisette Bagneux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T16:00:00