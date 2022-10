Dispositif Forêt, 22 octobre 2022, .

Dispositif Forêt



2022-10-22 16:00:00 – 2022-10-22

Opéra – théâtre d’objet, à partir de 2 ans.

Avec Sandrine Le Brun (chant, jeu et manipulation) et Magali Larché (jeu et manipulation d’objet).

Bienvenue dans notre forêt singulière !

Notre forêt est comme un cabinet de curiosités où nous vous invitons à des non-évènements tragi-comiques de la vie de quelques-uns de ses habitants. C’est une mécanique bien fragile où le temps est distordu, où un petit rien devient une épopée poétique et surréaliste. C’est un théâtre d’objets étranges où vous reconnaitrez peut-être une araignée – mante religieuse, un bousier glouton, une famille de musaraignes endeuillées et un coucou parasite !

Ici, la voix lyrique donnera un contrechant des plus inattendus.

« Ils rient, ricanent, cancanent, roucoulent, pépient, hurlent et stridulent ! C’est la bande des poilus, des volants, des courants et des rampants. Ça pique, ça sève, ça grince, marteau pique et colégramme. C’est les papates qui s’agitent, C’est le massacre des tympans, le sacre du printemps ! »

Avec cette nouvelle création, la compagnie continue son exploration de la voix lyrique pour le très jeune public. Autour du thème de la forêt, trois grands axes de recherche : l’écriture musicale et poétique des pièces, le théâtre d’objet et la lumière, ses couleurs, ses jeux d’ombres, de formes et de projections sur différents supports / objets.

Théâtre de Lisieux

