Ce spectacle pose la question de l’héritage choisi ou imposé. Le regard sur le passé peut-il être objectif ou est-il toujours relu à l’aune du présent ? Quelle part d’héritage réel ou fantasmé construit-on pour aller de l’avant ? Quand un parent a disparu et que toute trace de lui a été effacée, comment reconstituer une filiation, réelle ou imaginaire ? Ce spectacle s’inscrit dans la continuité d’un travail sur l’intime pour venir au plus près de nos émotions et de nos quêtes Création Marionnette et Musique le Sablier DIVES SUR MER Dives-sur-Mer Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-02T09:00:00 2021-11-02T18:30:00;2021-11-03T09:00:00 2021-11-03T18:30:00;2021-11-04T09:00:00 2021-11-04T18:30:00;2021-11-05T09:00:00 2021-11-05T18:30:00;2021-11-06T09:00:00 2021-11-06T18:30:00;2021-11-08T09:00:00 2021-11-08T18:00:00;2021-11-09T09:00:00 2021-11-09T18:00:00;2021-11-10T09:00:00 2021-11-10T18:00:00;2021-11-11T09:00:00 2021-11-11T18:00:00;2021-11-12T09:00:00 2021-11-12T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Dives-sur-Mer Autres Lieu le Sablier Adresse DIVES SUR MER Ville Dives-sur-Mer lieuville le Sablier Dives-sur-Mer