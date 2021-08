Germigny-l'Exempt Le Luisant Cher, Germigny-l'Exempt DISPARITION – résidence Le Luisant Germigny-l'Exempt Catégories d’évènement: Cher

Germigny-l'Exempt

DISPARITION – résidence Le Luisant, 21 mars 2022, Germigny-l'Exempt. DISPARITION – résidence

du lundi 21 mars 2022 au vendredi 25 mars 2022 à Le Luisant

Ce spectacle pose la question de l’héritage choisi ou imposé. Le regard sur le passé peut-il être objectif ou est-il toujours relu à l’aune du présent ? Quelle part d’héritage réel ou fantasmé construit-on pour aller de l’avant ? Quand un parent a disparu et que toute trace de lui a été effacée, comment reconstituer une filiation, réelle ou imaginaire ? Ce spectacle s’inscrit dans la continuité d’un travail sur l’intime pour venir au plus près de nos émotions et de nos quêtes Duo marionnette et musique Le Luisant 9 bis Rue de l’Église, 18150 Germigny-l’Exempt Germigny-l’Exempt La Jarrie Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T09:00:00 2022-03-21T17:30:00;2022-03-22T09:00:00 2022-03-22T17:30:00;2022-03-23T09:00:00 2022-03-23T17:30:00;2022-03-24T09:00:00 2022-03-24T17:30:00;2022-03-25T09:00:00 2022-03-25T17:30:00

