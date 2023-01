DISPARITION Fécamp, 9 février 2023, Fécamp .

2023-02-09 – 2023-02-09

Marionnettes et musique

Kiosk Théâtre

Mise en scène et interprétation Maëlle Le Gall

Musique Cécile Thévenot

Regard extérieur Émilie Bender

dès 10 ans

Le sol jonché de terre, dans une atmosphère intime. Un sac plastique, telle une âme, s’invite sur le plateau. Trois personnages vont se succéder pour se confronter ou même jouer avec la mort. La petite fille du nom de Tremble, cherche sa place, son corps. Elle est là, absente à elle-même et pourtant attentive aux détails. Le deuxième – La Blanche – ne veut pas mourir. Impertinente, elle amène un souffle de vie, se retient pour ne pas disparaître. Elle a besoin de tendresse, infiniment. Puis il y a L’endormi qui émerge très lentement, d’un espace sans temps et sans âge. La pesanteur de son corps est attirée par le sol. Il est ensuite accompagné vers l’envol.

Une musicienne est au plateau, accompagnant ces marionnettes jouant avec la mort. Cette dernière n’est pas effrayante, elle est une raison de vivre pour enfin en rire. C’est un spectacle doux, mystérieux et onirique.

Un atelier marionnettes est proposé avec Maëlle Le Gall, marionnettiste.

Dès 15 ans

> mercredi 8 février entre 18h et 20h.

Tarif : 8€

