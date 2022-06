Disparition Extinction Apocalypse

Disparition Extinction Apocalypse, 15 juin 2022, . Disparition Extinction Apocalypse

2022-06-15 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-16 À partir d’extraits, de recherches, d’études, d’investigations, d’articles et de délires, le groupe vous invite à voguer autour de la « Disparition ». La disparition des bêtes, de la planète, des êtres… De nous ! Ne cherchez pas, ces disparitions c’est pour maintenant et les amateur·trice·s vont vous y emmener, quoi qu’il en coûte. Embarquez à bord du grand « »bateau- plateau » : Le Théâtanique. Devant vous, pour une dernière fois, les espèces en voie de disparition. Ils/Elles sont sept qui tentent de faire écolos, alcoolos, ramollos… Ça fait peur !



Atelier permanent de pratique amateur

Sous la direction d’Haïm Menahem

Avec Agnès Chapal, Alix Cannone, Valérie Turcot, Gérard Giovannangeli, Patrice Vincent, Christophe Miller & Jim Solian



Juin en amateurs avec la FNCTA Temps fort dédié aux pratiques théâtrales amateurs : retrouvez « Disparition Extinction Apocalypse » au Théâtre Joliette-Minoterie. À partir d’extraits, de recherches, d’études, d’investigations, d’articles et de délires, le groupe vous invite à voguer autour de la « Disparition ». La disparition des bêtes, de la planète, des êtres… De nous ! Ne cherchez pas, ces disparitions c’est pour maintenant et les amateur·trice·s vont vous y emmener, quoi qu’il en coûte. Embarquez à bord du grand « »bateau- plateau » : Le Théâtanique. Devant vous, pour une dernière fois, les espèces en voie de disparition. Ils/Elles sont sept qui tentent de faire écolos, alcoolos, ramollos… Ça fait peur !



Atelier permanent de pratique amateur

Sous la direction d’Haïm Menahem

Avec Agnès Chapal, Alix Cannone, Valérie Turcot, Gérard Giovannangeli, Patrice Vincent, Christophe Miller & Jim Solian



Juin en amateurs avec la FNCTA dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville