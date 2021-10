Dunkerque Médiathèque Saint Pol sur Mer Dunkerque, Nord Disparition d’un personnage Médiathèque Saint Pol sur Mer Dunkerque Catégories d’évènement: Dunkerque

Nord

Disparition d’un personnage Médiathèque Saint Pol sur Mer, 22 janvier 2022, Dunkerque. Disparition d’un personnage

Médiathèque Saint Pol sur Mer, le samedi 22 janvier 2022 à 17:00

Jeu d’enquête autour de la disparition d’un personnage de BD.

Sur inscription à partir du 8 janvier 2022 – Entrée Gratuite

Un personnage de bande-dessinée a disparu ! Sauras-tu retrouver de qui il s’agit ? Tentes de les éliminer un par un en répondant à des devinettes ! Médiathèque Saint Pol sur Mer Boulevard de l’aurore Centre Jean Cocteau 59430 Saint Pol sur Mer Dunkerque Saint-Pol-sur-Mer Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dunkerque, Nord Autres Lieu Médiathèque Saint Pol sur Mer Adresse Boulevard de l'aurore Centre Jean Cocteau 59430 Saint Pol sur Mer Ville Dunkerque lieuville Médiathèque Saint Pol sur Mer Dunkerque