Disparaître Fantômes ! Troyes, dimanche 11 février 2024.

Disparaître Fantômes ! Troyes Aube

Ils sont de retour !

Leurs bidouilles, bricoles, trucs et astuces en poche !

Après le merveilleux Une Forêt en Bois Construire, la Cie La Mâchoire 36 revient à La Madeleine, pour une nouvelle aventure, Disparaître Fantômes !

Avec de la peinture, des ficelles, des poulies, des draps blancs, du papier, de la lumière on va jouer au fantôme, explorer le visible et l’invisible. Ils étaient deux au départ, les voilà dix à présent! Et qui est fantôme, qui ne l’est pas, dans tout ça?

Apparition, disparition, quelle illusion!

Écriture Estelle Charles et Fred Parison

Mise en scène Estelle Charles

Sur scène Fred Parison, Phil Colin

Scénographie / construction Fred Parison

Création costumes Sophie Deck

Régie lumière, son et vidéo au plateau Phil Colin

Création vidéo Vincent Tournaud

Billetterie

> A la Maison du Boulanger 42 rue Paillot de Montabert à Troyes

Par Téléphone au 03 25 40 15 55 ou en ligne

> À La Madeleine

Les soirs de spectacles 1h avant le début de la représentation (dans la limite des places disponibles). Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 15:00:00

fin : 2024-02-11

Théâtre de La Madeleine

Troyes 10000 Aube Grand Est

L’événement Disparaître Fantômes ! Troyes a été mis à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne