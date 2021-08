Dispak / Dispac’h Brest, 25 novembre 2021, Brest.

Dispak / Dispac’h 2021-11-25 – 2021-11-27 Passerelle Centre d’art contemporain 41, rue Charles Berthelot

Brest Finistère

Dispak (ouvert, en désordre) et Dispac’h (agitation, révolte), ces mots bretons sonnent comme un manifeste pour Patricia Allio, déjà accueillie au Quartz avec Autoportrait à ma grand-mère.

Elle s’inspire ici de la session sur la violation des droits des personnes migrantes et réfugiées, organisée par le Tribunal Permanent des Peuples, une instance qui croise une démarche juridique et militante à une forme théâtrale.

Sur scène, une actrice, un danseur et des témoins de la société civile nous éclairent sur le (dys)fonctionnement des politiques migratoires européennes.

Articulant ainsi réel et théâtralité, ce projet performatif ouvre un espace de fiction et de friction où se réaffirment les vertus de l’action.

Représentations prévues :

– Jeudi 25 novembre à 19h30

– Vendredi 26 novembre à 20h30

– Samedi 27 novembre à 19h30

Organisation : Le Quartz

+33 2 98 33 95 00 https://www.lequartz.com/Dispak-Dispac-h.html

