Dispak Dispac’h au Monfort théâtre Le Monfort théâtre Paris, jeudi 21 mars 2024.

Du jeudi 21 mars 2024 au vendredi 29 mars 2024 :

.Public jeunes et adultes. payant

De 5 à 26 euros.

Dispak : ouvert, en désordre. Dispac’h : agitation, révolte. Ces mots bretons sonnent comme des manifestes pour la metteuse en scène, autrice et réalisatrice Patricia Allio. Quelles vies valent d’être pleurées ? Comment s’ouvrir et comment résister ?

Patricia Allio → ICE

Dans l’agora de Dispak Dispac’h, les protagonistes reviennent

sur le magistral acte d’accusation émis en 2018 par le Groupe

d’information et de soutien des immigrés (GISTI) lors du Tribunal

permanent des peuples. Celui-ci met l’Europe face aux violations des

droits des personnes migrantes et réfugiées que notre continent laisse

commettre.

Au cœur du dispositif imaginé par Patricia Allio, les interprètes et membres de la société civile vont tour à tour prendre la parole, s’écouter, danser et créer avec nous un espace propre à éveiller nos consciences. Le regard sensible de l’artiste bouleverse nos perceptions et vise avec force l’Europe et ses abdications. Un geste saisissant qui réaffirme l’urgente nécessité d’un monde sans frontières.

Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion 75015

Contact : https://theatresilviamonfort.eu/events/dispak-dispach/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/ https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/ https://theatresilviamonfort.eu/events/dispak-dispach/

Emmanuel Valette DISPAK DISPAC’H