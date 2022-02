DISNEY SUR GLACE, TOUS HÉROS AU GALAXIE Amnéville Amnéville Catégories d’évènement: Amnéville

Moselle

DISNEY SUR GLACE, TOUS HÉROS AU GALAXIE Amnéville, 8 mars 2022, Amnéville. DISNEY SUR GLACE, TOUS HÉROS AU GALAXIE RUE DES ARTISTES LA CITÉ DES LOISIRS Amnéville

2022-03-08 17:30:00 – 2022-03-08 RUE DES ARTISTES LA CITÉ DES LOISIRS

Amnéville Moselle Amnéville Disney sur Glace présente « Tous Héros » une aventure inspirée des histoires de vos héros préférés Disney. Rejoignez l’intrépide Vaiana et le demi-dieu Maui dans leur voyage épique et audacieux vers des territoires inexplorés pour rendre le cœur volé de Te Fiti. Voyagez aux côtés d’Anna et Elsa dans leur quête pour protéger le royaume d’Arendelle. Plongez « sous l’océan » et testez le pouvoir du véritable amour avec La Petite Sirène. Rêvez en grand avec Raiponce qui ose explorer le monde et découvrez Belle qui apprivoise la redoutable Bête. contact@le-galaxie.fr +33 3 87 70 28 29 https://www.le-galaxie.com/evenement/disney-sur-glace-2/ Le Galaxie

RUE DES ARTISTES LA CITÉ DES LOISIRS Amnéville

dernière mise à jour : 2021-07-13 par DESTINATION AMNEVILLE

Détails Catégories d’évènement: Amnéville, Moselle Autres Lieu Amnéville Adresse RUE DES ARTISTES LA CITÉ DES LOISIRS Ville Amnéville lieuville RUE DES ARTISTES LA CITÉ DES LOISIRS Amnéville Departement Moselle

Amnéville Amnéville Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amneville/

DISNEY SUR GLACE, TOUS HÉROS AU GALAXIE Amnéville 2022-03-08 was last modified: by DISNEY SUR GLACE, TOUS HÉROS AU GALAXIE Amnéville Amnéville 8 mars 2022 Amnéville Moselle

Amnéville Moselle