Disney sur glace Le Zenith, 7 décembre 2022, Paris.

Du mercredi 07 décembre 2022 au dimanche 18 décembre 2022 :

. payant De 26 à 65€

Disney sur Glace présente « La grande aventure » un spectacle inspirée des histoires de vos héros préférés Disney.

Rejoignez l’intrépide Vaiana et le demi-dieu Maui dans leur voyage épique et audacieux vers des territoires inexplorés pour rendre le cœur volé de Te Fiti. Suivez le voyage de Miguel dans le pays

des morts pour découvrir l’histoire de Coco et de sa famille.

Chantez avec Aladdin, le Génie et Jasmine alors que leurs aventures les emmènent dans un tout nouveau monde. Dites Bonne route, partenaire ! à Woody et ses amis et voyez les hommes de l’armée verte voler dans les airs. Découvrez Anna, Elsa, Kristoff et Olaf comme vous ne les avez jamais vus.

Le Zenith 211 Avenue Jean Jaures 75019 Paris

Contact : https://www.disneyonice.com/fr-fr https://www.disneyonice.com/fr-fr/billets?country=FR&language=fr-FR%2Cfr%3Bq%3D0.9%2Cen-US%3Bq%3D0.8%2Cen%3Bq%3D0.7

©DR/Disney sur glace