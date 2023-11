Disney sur Glace : « Crois en tes rêves » Le Zenith Paris, 6 décembre 2023, Paris.

Du mercredi 06 décembre 2023 au dimanche 17 décembre 2023 :

.Tout public. payant

Disney sur Glace présente « Crois en tes rêves », un spectacle inspiré des histoires de vos héros Disney préférés. Partagez chaque moment magique avec des figures acrobatiques à couper le souffle et remplies d’histoires Disney ! Faites partie de la célébration Disney100 lorsque Disney Sur Glace vient à vous.

Naviguez avec Vaiana et Maui alors qu’ils ramènent courageusement le cœur volé de Te Fiti, suivez le voyage de Miguel à travers le Pays des Morts pour découvrir l’histoire de sa famille, découvrez le pouvoir de l’amour pendant qu’Anna et Elsa tentent d’arrêter l’hiver éternel, chantez avec Aladdin, le Génie et Jasmine alors que leur aventure les emmène dans un tout nouveau monde et laissez-vous inspirer par la force et la détermination des princesses Disney grâce aux différents tableaux proposés. Faites partie de la célébration Disney100 lorsque Disney Sur Glace vient à vous.

Le Zenith 211 Avenue Jean Jaures 75019 Paris

Contact : https://www.disneyonice.com/fr-fr https://www.disneyonice.com/fr-fr/tickets/

©Disney Disney sur glace 2023 « Crois en tes rêves »