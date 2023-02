DISNEY ON ICE (VERSION FR) Edition 2023 FOREST NATIONAL – VORST NATIONAAL, 19 février 2023, BRUXELLES - BRUSSEL.

DISNEY ON ICE (VERSION FR) Edition 2023 FOREST NATIONAL – VORST NATIONAAL. Un spectacle à la date du 2023-02-19 à 14:30 (2023-02-15 au ). Tarif : 41.5 à 49.5 euros.

Disney On Ice (VERSION FRANCAISE)Osez croire en vos rêves avec Disney On Ice présente Dream Big. Miguel voudrait devenir musicien et explore le Pays des Morts pour découvrir l’histoire de sa famille, Vaiana et Maui rendent vaillamment à Te Fiti le cœur qui lui a été volé, Anna et Elsa sauvent leur royaume et les Princesses Disney nous inspirent avec leurs récits pleins de courage, de détermination et de bonté. Perchés sur leurs patins, les personnages Disney vous feront revivre vos histoires et chansons préférées, pour des moments remplis de magie. Avec Disney On Ice, osez croire en vos rêves !

Votre billet est ici

FOREST NATIONAL – VORST NATIONAAL BRUXELLES – BRUSSEL Avenue Victor Rousseaulaan 208 1190

Disney On Ice (VERSION FRANCAISE)



Osez croire en vos rêves avec Disney On Ice présente Dream Big. Miguel voudrait devenir musicien et explore le Pays des Morts pour découvrir l’histoire de sa famille, Vaiana et Maui rendent vaillamment à Te Fiti le cœur qui lui a été volé, Anna et Elsa sauvent leur royaume et les Princesses Disney nous inspirent avec leurs récits pleins de courage, de détermination et de bonté. Perchés sur leurs patins, les personnages Disney vous feront revivre vos histoires et chansons préférées, pour des moments remplis de magie. Avec Disney On Ice, osez croire en vos rêves !.41.5 EUR41.5.

Votre billet est ici