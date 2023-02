DISNEY ON ICE (VERSIE NL) LOTTO ARENA ANTWERPEN, 26 février 2023, ANTWERPEN.

DISNEY ON ICE (VERSIE NL) LOTTO ARENA ANTWERPEN. Un spectacle à la date du 2023-02-26 à 14:30 (2023-02-22 au ). Tarif : 49.5 à 49.5 euros.

(NEDERLANDSTALIGE VERSIE)[ Voor de Franstalige voorstellingen in Vorst Nationaal > https://www.fnactickets.be/fr/tickets/groot-evenement-disney-on-ice-version-fr-manfnd23-lt.htm]Volgend jaar is Disney On Ice terug in de Lotto Arena met een nieuwe show! Houd onze website en Facebook pagina goed in het oog want al de nieuwe Disney On Iceverhalen voor de show van volgend jaar worden binnenkort aangekondigd! Disney On Ice van woensdag 22 tot en met zondag 26 februari 2023 in de Lotto Arena in Antwerpen.

LOTTO ARENA ANTWERPEN ANTWERPEN SCHIJNPOORTWEG 119 2170

