« Disney, l’amitié c’est merveilleux », une expo immersive au CENTQUATRE Paris Le CENTQUATRE – PARIS, 30 juin 2023, Paris.

Du vendredi 30 juin 2023 au dimanche 09 juillet 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 22h00

.Tout public. payant

21 Euros

Pour marquer 100 ans de duos iconiques, d’amitiés improbables et de copains inséparables, Disney ouvre les portes d’une expérience multisensorielle époustouflante.

Plongez dans un monde merveilleux avec vos amis. Des espaces immersifs célébrant les histoires et les amitiés des personnages emblématiques de Disney. Partez à l’aventure dans le jardin mystérieux d’Alice au Pays des Merveilles. Trouvez votre équilibre sur les rives de l’Ohana Bay avec Lilo & Stitch. Dites bonjour à une vie sans soucis dans l’Oasis du Roi Lion. Et venez illuminer le Wonderverse de Mickey et ses Amis.

Un événement organisé par Disney

Cet évènement est recommandé pour les 18 ans et +. Les moins de 18 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris

Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/disney-l-amitie-c-est-merveilleux-l-experience.html https://disneylamitiecestmerveilleuxparis.seetickets.com/timeslot/l-experience-disney-l-amitie-c-est-merveilleux?pre=disneyparis

Disney