Disney en musique, un concert pour petits et grands! Dannemarie Dannemarie Catégories d’évènement: Dannemarie

Haut-Rhin

Disney en musique, un concert pour petits et grands! Dannemarie, 9 avril 2022, Dannemarie. Disney en musique, un concert pour petits et grands! Dannemarie

2022-04-09 – 2022-04-09

Dannemarie Haut-Rhin Dannemarie 0 EUR Par l’Orchestre d’Harmonie de Dannemarie Il est temps de sortir les costumes de vos héros et princesses préférés, car l’Orchestre d’Harmonie de Dannemarie vous invite à plonger dans la magie de Disney. La musique a toujours occupé une grande place dans l’œuvre de Disney et les partenariats avec de grands compositeurs ont été nombreux. L’OHD vous propose de découvrir ou redécouvrir les plus belles mélodies de Disney, grâce à des arrangements frais et originaux. Avec la participation de l’Ecole de Musique de la Région de Dannemarie. Venez déguisés pour incarner vos héros préférés ! +33 3 89 25 03 92 Par l’Orchestre d’Harmonie de Dannemarie Il est temps de sortir les costumes de vos héros et princesses préférés, car l’Orchestre d’Harmonie de Dannemarie vous invite à plonger dans la magie de Disney. La musique a toujours occupé une grande place dans l’œuvre de Disney et les partenariats avec de grands compositeurs ont été nombreux. L’OHD vous propose de découvrir ou redécouvrir les plus belles mélodies de Disney, grâce à des arrangements frais et originaux. Avec la participation de l’Ecole de Musique de la Région de Dannemarie. Venez déguisés pour incarner vos héros préférés ! Dannemarie

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Dannemarie, Haut-Rhin Autres Lieu Dannemarie Adresse Ville Dannemarie lieuville Dannemarie Departement Haut-Rhin

Dannemarie Dannemarie Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dannemarie/

Disney en musique, un concert pour petits et grands! Dannemarie 2022-04-09 was last modified: by Disney en musique, un concert pour petits et grands! Dannemarie Dannemarie 9 avril 2022 Dannemarie Haut-Rhin

Dannemarie Haut-Rhin