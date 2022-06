Disney en Concert (remplace Pixar in Concert) – Ciné-concert Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Disney en Concert (remplace Pixar in Concert) – Ciné-concert Zénith Nantes Métropole, 9 décembre 2022, Saint-Herblain. 2022-12-09

Horaire : 20:00

Gratuit : non 35 € à 68 € BILLETTERIES : – zenith-nantesmetropole.com, ticketmaster.fr, francebillet.com, seetickets.com Ciné-concert. « Pour des raisons de coordinations artistiques, liées aux reports de concerts obligatoires de 2022, l’ensemble de la tournée Pixar in Concert est remplacé par le spectacle « DISNEY EN CONCERT – Magical Music from the Movies ». Vos places Pixar in Concert restent valables sur cette nouvelle programmation Disney en Concert sans aucune action de votre part aux mêmes emplacements. Les personnes ne souhaitant pas assister à cette nouvelle programmation peuvent se faire rembourser jusqu’au 30 Juin 2022 auprès de leurs réseaux de billetterie ». La magie DISNEY EN CONCERT est de retour.De « Mary Poppins » à « La Reine des Neiges » en passant par « Le Livre de la Jungle », « La Petite Sirène », « Aladdin », « La Belle et la Bête », « Le Roi Lion », « Pocahontas », « Pirates des Caraïbes », « Raiponce »… C’est à une expérience musicale et visuelle unique dans l’univers merveilleux de Disney que sont conviés les plus jeunes comme leurs ainés. Devant un écran géant en ultra HD, un orchestre symphonique complet accompagné des talentueux artistes Emily Pello, Dan Menasche, Judith Derouin, Igor Bouin, Yoni Amar interprètent en live des extraits des bandes originales de ces films inoubliables avec, en point d’orgue, la présence de Cerise Calixte, voix française de Vaïana dans « Vaïana : La Légende du Bout du Monde » ainsi que Charlotte Hervieux voix française d’Elsa dans « La Reine des Neiges 2 ». Un voyage enchanté de plus de 2 heures qui à n’en pas douter séduira toutes les générations. Version française Interprétation : Sinfonia Pop Orchestra Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Other Lieu Zénith Nantes Métropole Adresse Boulevard du Zénith Ville Saint-Herblain lieuville Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique

Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/

Disney en Concert (remplace Pixar in Concert) – Ciné-concert Zénith Nantes Métropole 2022-12-09 was last modified: by Disney en Concert (remplace Pixar in Concert) – Ciné-concert Zénith Nantes Métropole Zénith Nantes Métropole 9 décembre 2022 Nantes Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Saint-Herblain Loire-Atlantique