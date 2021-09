Disjoncté #3 – Festival de Musique sans Electricité Aubazines Aubazines, 2 octobre 2021, AubazinesAubazines.

Disjoncté #3 – Festival de Musique sans Electricité 2021-10-02 19:30:00 19:30:00 – 2021-10-02

Aubazines Corrèze Aubazines

Aubazines De la musique acoustique, des bougies, un grain de folie, de la nourriture (plusieurs stands pour éviter l’attente) et des boissons fraîches (avec un bar adapté à la taille de l’événement !)

La première édition était complètement déjantée, la seconde douce et intimiste, comment sera la troisième ?

On vous laisse deviner ! L’affiche et le titre de l’édition (“en lac mineur”) peuvent vous mettre sur la piste !

Cette année, on retrouve le principe d’origine, avec un festival gratuit et ouvert à tou.te.s. Il y aura à manger et à boire sur place, sans file d’attente cette fois-ci !

Comme d’habitude, c’est 100% sans électricité ;

Comme d’habitude, ça se passe au lac du Coiroux ;

Comme d’habitude, la programmation est secrète !

NB: le festival a été reporté au 2 octobre 2021.

contact@grivelabraillarde.fr

