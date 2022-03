DISIZ L’Astrolabe, 9 juin 2022, Orleans.

DISIZ

L’Astrolabe, le jeudi 9 juin à 20:30

**DISIZ** Revenu en Juillet 2021 avec l’envoûtant Casino, Disiz, ex La Peste, ex Peter Punk, Sérigne M’Baye Gueye pour l’état civil, ne fait plus qu’un avec l’homme qu’il a toujours voulu être. En témoigne cette synthèse parfaite, cette galvanisante catharsis d’un parcours tant artistique que sentimental, son dernier album prévu pour Mars 2022. L’attente autour du projet et d’un retour de Disiz est grande, en témoigne le lancement de sa nouvelle tournée dont la première date parisienne, au Trianon le 16 mars 2022, affichait « complet » en moins de deux heures. À 43 ans, Disiz s’affirme plus que jamais comme un artiste intemporel, au-delà des genres et des générations.

ABONNÉ ASTRO: 20€ / PRÉVENTE: 25€ / SUR PLACE: 28€

Hip-Hop

L’Astrolabe 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Orleans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-09T20:30:00 2022-06-09T01:00:00