DISEUR – LECTURES A VOIX HAUTE Centre Paris Anim' Antenne Hautefeuille, 1 octobre 2021, Paris.

Devenez lecteurs sur la plate-forme de lecture DISEUR. Le Centre Paris Anim’ Richard Wright vous propose de participer à DISEUR, la première plateforme de lecture en ligne créée pour les jeunes de 16 à 26 ans, le vendredi 1er octobre 2021 à 19h. DISEUR, c’est d’abord la possibilité de dire un texte de son choix : poème, cri de colère ou cri d’amour, extrait de roman, d’essai, article de presse, déclaration, écrit personnel… C’est aussi se mettre au service du texte qu’un autre aura choisi, qu’il souhaiterait faire entendre… sans oser le faire lui-même. Il a besoin d’un porte-voix, un diseur. C’est enfin le plaisir d’écouter d’autres jeunes dire un texte. Pour participer : s’inscrire en envoyant ses coordonnées (nom, prénom, adresse, date de naissance) à infojeunesse6@actisce.net, en précisant le rôle que tu aimerais jouer et en joignant le texte de ton choix. Animations -> Lecture / Rencontre Centre Paris Anim’ Antenne Hautefeuille 19bis rue d’Hautefeuille Paris 75006

Contact :Centre Paris Anim' Richard Wright-Actisce 01 43 54 95 69 infojeunesse6@actisce.net

