Discutons en breton à Le Saint Bar Chez Martine – Tavarn Ti Martine Le Saint Catégories d’évènement: Le Saint

Morbihan

Discutons en breton à Le Saint Bar Chez Martine – Tavarn Ti Martine, 16 mars 2022, Le Saint. Discutons en breton à Le Saint

Bar Chez Martine – Tavarn Ti Martine, le mercredi 16 mars à 20:00

Organisé par An Ti Glas.

Gratuit.

Pour échanger en breton de façon conviviale et détendue. Pas de thème imposé. Chaque participant règle ses consommations. Pour bretonnants aguerris ou élèves confirmés. Bar Chez Martine – Tavarn Ti Martine 4 rue de la Mairie, 56110 Le Saint Le Saint Beuz Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T20:00:00 2022-03-16T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Saint, Morbihan Autres Lieu Bar Chez Martine - Tavarn Ti Martine Adresse 4 rue de la Mairie, 56110 Le Saint Ville Le Saint lieuville Bar Chez Martine - Tavarn Ti Martine Le Saint Departement Morbihan

Bar Chez Martine - Tavarn Ti Martine Le Saint Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-saint/

Discutons en breton à Le Saint Bar Chez Martine – Tavarn Ti Martine 2022-03-16 was last modified: by Discutons en breton à Le Saint Bar Chez Martine – Tavarn Ti Martine Bar Chez Martine - Tavarn Ti Martine 16 mars 2022 Bar Chez Martine - Tavarn Ti Martine Le Saint Le Saint

Le Saint Morbihan