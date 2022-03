Discutons d’art Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques

Discutons d’art Nay, 20 mars 2022, Nay. Discutons d’art Minoterie 22 Chemin de la Minoterie Nay

2022-03-20 – 2022-03-20 Minoterie 22 Chemin de la Minoterie

Nay Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Venez discuter d’art avec l’Association Nayart et échanger vos impressions avec eux. Assistez à l’exposition de l’Artothèque “Construction, élaboration, le processus à l’œuvre”. Venez discuter d’art avec l’Association Nayart et échanger vos impressions avec eux. Assistez à l’exposition de l’Artothèque “Construction, élaboration, le processus à l’œuvre”. +33 5 59 13 91 42 Venez discuter d’art avec l’Association Nayart et échanger vos impressions avec eux. Assistez à l’exposition de l’Artothèque “Construction, élaboration, le processus à l’œuvre”. @nayart

Minoterie 22 Chemin de la Minoterie Nay

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Nay, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Nay Adresse Minoterie 22 Chemin de la Minoterie Ville Nay lieuville Minoterie 22 Chemin de la Minoterie Nay Departement Pyrénées-Atlantiques

Nay Nay Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nay/

Discutons d’art Nay 2022-03-20 was last modified: by Discutons d’art Nay Nay 20 mars 2022 Nay Pyrénées-Atlantiques

Nay Pyrénées-Atlantiques