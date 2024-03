Discussions philo 16-25 ans – Les images nous parlent-elles comme les mots ? Maison Européenne de la Photographie Paris, jeudi 28 mars 2024.

Le jeudi 28 mars 2024

de 18h30 à 20h00

.Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 25 ans. payant

16-25 ans

Nombre de participant·es : 15 maximum

Tarif : 10 €

Forfait avec l’entrée aux expositions en amont.

Offre accessible avec le Pass Culture

Philosopher c’est aussi s’autoriser à douter et accepter qu’une part de ce qui nous entoure, nous échappe… Les discussions philo proposent de remettre en cause les certitudes de chacun·e tout en laissant place à l’affirmation de sa pensée.

En résonance avec l’exposition Extérieurs – Annie Ernaux & la Photographie, la discussion philo propose d’explorer la thématique du langage visuel et textuel. Célébrant la relation dynamique entre la photographie et l’écriture, l’exposition propose un dialogue entre les textes issus du Journal du dehors d’Annie Ernaux et des photographies de 29 artistes de la collection de la MEP. Réfléchir à la question du langage permet de découvrir les liens étroits et les influences mutuelles existants entre les mots et les images.

Les images et les mots sont deux manières, sinon deux tentatives d’exprimer le monde. Pouvons-nous réellement nous comprendre ? Les mots nous séparent-ils des choses ? Ces deux niveaux de représentation que sont les images et les mots, sont-ils comparables ? Une forme est-elle plus adéquate que l’autre ? Pouvons-nous faire l’économie de ces deux formes nécessaires au langage ? L’imagination s’exprime-t-elle seulement par les mots ou les images ? Sans eux, l’imaginaire peut-il exister ? Pouvons-nous penser sans langage ?

Animée par Marine Lemaire, d’abord diplômée de l’École Supérieure d’Arts et Médias de Caen, au-delà d’un travail plastique, photographique et d’écriture, elle a par la suite entrepris une pratique de la philosophie. Formée en tant qu’intervenante grâce au Diplôme Universitaire en conception et animation d’ateliers philosophiques pour les enfants et adolescents dispensé par l’Université de Nantes. À ce jour le premier et le seul en France, ce diplôme est également soutenu par l’UNESCO. En mettant à profit son expérience de l’art, ses recherches plastiques et théorique, c’est en regard des expositions que les ateliers philo sont proposés.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004

Contact : https://www.mep-fr.org/ https://www.facebook.com/MaisonEuropeennePhotographie/?locale=fr_FR https://maison-photographie.tickeasy.com/fr-FR/accueil

