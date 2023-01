Discussions autour du kefir de fruit Nolay Nolay Nolay Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Nolay

Discussions autour du kefir de fruit Nolay, 27 janvier 2023

Rue de la Brasserie
Nolay
Côte-d'Or

2023-01-27

Côte-d’Or Nolay Présentation du kéfir de fruit, échanges, recettes, dégustation de kéfir.

Apportez votre bocal pour repartir avec quelques grains.

Echange convivial suivi par un petit verre de l’amitié

Sur réservation uniquement lesgrainesvagabondes@gmail.com

dernière mise à jour : 2023-01-10

