Discussion sur la Comédie italienne Bibliothèque Italie Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Discussion sur la Comédie italienne Bibliothèque Italie, 21 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 21 avril 2022

de 19h00 à 20h30

gratuit

Une conférence Café Ciné à la bibliothèque Italie, animée par Bastien Champougny et Margot Dugué Les Café-Cinés sont des conférences participatives, interactives et ludiques ouvertes à toutes et à tous ! Par où commencer pour découvrir le cinéma italien ? Le néoréalisme intimide, le western spaghetti divise, le péplum respire la poussière… Et si la comédie, ce genre pourtant si décrié par la critique, était en réalité la porte d’entrée idéale ? Comment est née la comédie à l’italienne (commedia all’italiana) un genre qui emprunte autant à la commedia dell’arte qu’au riche cinéma d’auteur du pays ? Quels en sont les grands noms, les grands mouvements ? Les mécaniques de fonctionnement ? Et surtout, qu’est-ce qui rend ce genre si unique à travers le monde et l’histoire ? Durant ce Café-Ciné exceptionnel, nous plongerons dans l’histoire du cinéma comique italien. À travers les décennies, nous dévoilerons comment le rire à pu dépeindre les évolutions historiques, sociologiques et même cinématographiques du pays. Aucune connaissance n’est requise pour voyager avec nous ! Que vous maitrisiez sur le bout des doigts l’histoire cinéphile du pays ou que vos savoirs se limitent à quelques noms, ce Café-Ciné est fait pour vous ! À l’aide d’extraits, de quizz, d’ouverture au débat et de documents rares, nous vous initierons aux secrets de la célèbre commedia all’italiana. De l’émergence à l’âge d’or, de l’âge d’or au déclin. De Totò à Roberto Benigni, du Pigeon (Monicelli, 1958) à La Terrasse (Scola, 1980), embarquez pour un voyage dans le passé où le rire restera notre guide à travers les époques. Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol Paris 75013

5 : Place d’Italie (Paris) (119m) 83 : Place d’Italie (Paris) (119m)

Contact : 01 56 51 34 30 bibliotheque.italie@paris.fr Cinéma;Conférence

Date complète :

2022-04-21T19:00:00+01:00_2022-04-21T20:30:00+01:00

Café Ciné

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Italie Adresse 211 Boulevard Vincent Auriol Ville Paris lieuville Bibliothèque Italie Paris Departement Paris

Bibliothèque Italie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Discussion sur la Comédie italienne Bibliothèque Italie 2022-04-21 was last modified: by Discussion sur la Comédie italienne Bibliothèque Italie Bibliothèque Italie 21 avril 2022 Bibliothèque Italie Paris Paris

Paris Paris