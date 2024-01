DISCUSSION Promenons-nous dans les bios Le Douze Cergy, mercredi 7 février 2024.

DISCUSSION Promenons-nous dans les bios avec Geoffrey Sebille Mercredi 7 février, 19h30 Le Douze Ouvert à tous·tes, Inscriptions à ledouze.studios@cergy.fr

Lavage de cerveaux et de bios

À quoi et à qui servent les bios ? Quels sont les ingrédients indispensables ? Est-ce que quelqu’un lit vraiment les bios ? Toutes les réponses à ces questions existentielles sont au menu de l’atelier « Promenons-nous dans les bios » qui se propose de vous laver le cerveau et la bio. Ou comment en finir une fois pour toutes avec les « mélodies envoûtantes », les « univers singuliers », les « invitations au voyage » et autres « riffs abrasifs ».

Séance animée par Geoffrey Sebille.

Geoffrey Sebille écrit pour des festivals et des fanzines (mais pas que), intervient dans les dispositifs d’accompagnement de musiciens avec ses ateliers « Promenons-nous dans les bios » et « J’aurais voulu être un artiste », organise des groupes de paroles entre musiciens (les fameuses « thérapies de groupe(s) de musique ») et anime, quand le temps le permet, des blind-tests. https://geoffreysebille.fr/

Inscriptions à ledouze.studios@cergy.fr

Le Douze 12, allée des petits pains, Cergy, France, 95800 Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d'Oise Île-de-France +33 1 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/?locale=fr_FR