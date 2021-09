DISCUSSION Portiragnes, 2 octobre 2021, Portiragnes.

2021-10-02

Portiragnes Hérault Portiragnes

Présentation du livre “l’Occitanie à Vélo” par Philippe Calas.

Discussion autour de la réalisation d’un guide à vélo et de la randonnée de plusieurs jours à vélo (choix des parcours et des étapes, transport des bagages, tenue vestimentaire, assistance électrique et autonomie…).

Professeur des écoles et directeur d’école, Philippe Calas est un sportif passionné de vélo et de patrimoine. Auteur de plus d’une dizaine de livres, avec notamment un premier ouvrage consacré au canal du Midi à vélo dès 2001, il a toujours à cœur de partager ses passions

et ses découvertes.

Des voyages à vélo ou à vélo à assistance électrique pour découvrir les richesses patrimoniales, naturelles et paysagères de la Provence.

Découvrir une région à vélo est plus que jamais écoresponsable et dans l’air du temps. Et aujourd’hui avec l’assistance électrique, voyager à vélo est offert au plus grand nombre quel que soit le profil du terrain. Nul besoin d’être un cycliste aguerri et entraîné, vous pourrez profiter des lieux traversés en mode plaisir,

à l’écoute et au contact de la nature.

Partez à la découverte de la Provence des auteurs et peintres, ses montagnes, calanques et ses villes de caractère, sur les traces de Pagnol, Daudet, Mistral ou encore Cézanne, de la Provence des étangs, la Camargue, pays des flamants roses, des taureaux et des chevaux camarguais, de la Provence historique et ses vestiges gallo-romains, des arènes d’Arles en passant par le pont du Gard, des Alpilles et des villages perchés parsemés de véritables trésors de notre patrimoine, du Luberon, ses paysages grandioses et ses champs de lavande, du Ventoux,

pays des cyclistes et des défis dans un décor à couper le souffle ou des Côtes du Rhône aux vins à la réputation mondiale.

Philippe Calas a concocté des parcours sur mesure : neuf itinéraires, essentiellement en boucle, de 2 à 5 jours, et de nombreuses variantes.

Au total, ce ne sont pas moins de 1500 kms avec des trajets qui vont d’une centaine de kilomètres le temps d’un week-end, à un peu plus de 250 kms à envisager sur une petite semaine.

Des itinéraires inédits et originaux, sur voies vertes et sur petites routes à la circulation la plus modérée possible avec, parfois, des portions sur revêtement stabilisé ou sur chemins de terre, accessibles aux VTC et VAE (vélo à assistance électrique).

Les étapes courtes, de l’ordre de 50 à 60 kms, soit 4 heures de vélo en mode balade, laisseront le temps aux visites et aux activités en chemin ou à l’étape.

Vous en profiterez pour découvrir un fonds de documentaires de la médiathèque accompagnant le thème.

Pass Sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.

