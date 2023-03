Discussion philosophique Prémanon Catégories d’Évènement: Jura

Prémanon

Discussion philosophique, 31 mars 2023, Prémanon

2023-03-31 18:30:00 – 2023-03-31 21:30:00

Jura EUR Débat philosophique animé par Laurence Bouchet, professeure de philosophie sur un thème d’actualité, à Prémanon le vendredi 31 mars 2023, à 18h30, chez Paupotte (bar du village). lesmotsmeles@gmail.com Prémanon

