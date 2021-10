Discussion parents/psychologue sur l’utilisation des écrans cour Oasis Tandou, 2 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 11h30 à 13h15

gratuit

Ce samedi 02 octobre à partir de 11h30, une discussion parents/psychologue sur l’utilisation des écrans chez les tout-petits aura lieu dans la cour Oasis Tandou !

Informez-vous au cours d’une conférence pédagogique et venez échanger avec la psychologue Sophie Bruneteaux de l’association Trois-Six-Neuf-Douze. Que vous soyez enfant ou adulte, découvrez les bonnes pratiques et les dangers des réseaux sociaux. Parents, c’est aussi pour vous l’occasion de renforcer les relations et les interactions avec les autres parents d’élèves dans un cadre respectueux des règles sanitaires. Cadrer et accompagner les écrans à tout âge est essentiel pour apprendre à s’en servir, et à s’en passer.

L’association ocale Korhom sera aussi présente pour proposer des activités ludiques à vos enfants !

Enfin, finissez la discussion en musique grâce à l’orchestre ” Les Forces majeures” qui propose un court concert spécialement pour les participant.es !

Cours Oasis ?

Depuis 2018, le programme Oasis FEDER verdit les cours d’écoles parisiennes afin de lutter contre le réchauffement climatique. Venez découvrir ces nouveaux îlots de fraîcheur près de chez vous et profitez des animations culturelles, sportives et solidaires proposées par les associations locales et la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement !

Pour plus d’informations sur le programme Oasis et les animations proposées dans la cour Tandou : https://daiclic.org/ecole-tandou/

Animations -> Conférence / Débat

cour Oasis Tandou 20-22 rue Tandou Paris 75019

5 : Laumière (179m) 5 : Ourcq (392m)



Contact :Korhom/Trois-Six-Neuf-Douze https://daiclic.org/ecole-tandou/ https://twitter.com/ligueparis?lang=fr

Animations -> Conférence / Débat Solidaire;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-10-02T11:30:00+02:00_2021-10-02T13:15:00+02:00

Marion Pouliquen