Discussion ouverte La Turballe, mardi 16 avril 2024.

Si vous vous demandez est-ce que les garçons peuvent avoir envie de jouer à la corde à sauter à l’école alors que ce sont les filles qui jouent au football dans la cour de récréation ? qui était Monique Wittig et Françoise D’Eaubonne ? est-ce que la répartition des tâches ménagère dans un couple est naturelle ou culturelle ? combien d’ouvrages théoriques sur la domination patriarcale ont été écrits par des hommes depuis Olympe De Gouge qui était une femme ? si la contraception peut être une question partagée au sein du couple ? est-ce que les féministes n’en font pas trop ? Raphaël de l’association du PLAN B propose de se retrouver à nouveau pour questionner le patriarcat, la masculinité, les rapports hommes/femmes, les rapports hommes/femmes/enfants, tous ces trucs-là qui nous sautent à la figure lorsque parfois incidemment, si on y réfléchit, on n’est pas loin de mal se comporter ! Parfois, on est violent,

parfois on se rend compte que la répartition des tâches au foyer répond exactement à une caricature, même si on a appris à faire la vaisselle et à plier le linge.

Vous vous dites qu’on ne peut plus rien dire et que c’était mieux avant ?

De témoignages, d’échanges à réflexions communes, il s’agit d’une proposition d’ouverture d’un groupe de discussion ouverte autour de thèmes qui nous touchent tou.te.s aborder ces symptômes de cet état de notre société et réfléchir ensemble à comment ça marche et comment ça pourrait arrêter de marcher comme ça si on avait envie que ça change.

On s’y retrouve ? On pourrait en faire un rendez-vous régulier ?

INFOS PRATIQUES

– Entrée libre, Ouvert à toutes & à tous, Consommation de courtoisie au Café-bar Bio du PLAN B. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 17:30:00

fin : 2024-04-16

place du Marché

La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@cafe-epicerie-leplanb.fr

L’événement Discussion ouverte La Turballe a été mis à jour le 2024-04-01 par eSPRIT Pays de la Loire