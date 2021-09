Roubaix Médiathèque La Grand-Plage Nord, Roubaix Discussion ouverte – Gratuit Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

« Les femmes font leur cinéma ! » propose un thème par trimestre qui traite de la place des femmes dans nos sociétés : **Jeudi 16 juin 2021, à 14h** **à la Médiathèque La Grand-Plage.** Discussion ouverte liée au film “Le brio” _Projection du film “Le brio”, le mardi 14 juin, à 13h45_ _UGC Duplexe Cinémas de Roubaix (tarif unique de 5€)_ **infos pratiques :** Gratuit. Ouvert à tous. La Médiathèque La Grand-Plage 2 Rue Pierre Motte, à Roubaix [www.mediathequederoubaix.fr/](http://www.mediathequederoubaix.fr/) 03 20 66 45 00 _Le dispositif «Les Femmes font leur cinéma ! « est une proposition du Service Culture et de la Médiathèque La Grand-Plage de la Ville de Roubaix en partenariat avec le Duplexe Cinémas, l’Action d’insertion par la culture, Ciné Ligue, les centres sociaux Trois Villes, Iciélà, Basse Masure et les associations Amitié Partage et Choeur de femmes._

Les femmes sont des héros et « Les femmes font leur cinéma ! » leur rend hommage lors d’une discussion ouverte à tous. Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix Nord

