2022-05-07 15:00:00 – 2022-05-07 Avec Patrice et Dominique Blanc-Francard, dans le cadre de Nomadzz, les rendez-vous jazz !

Vous écoutez les Rolling Stones, les Pink Floyd ou David Bowie ? Vous vous posez des questions sur le processus de création ? Vous vous demandez s’il y a toujours une petite histoire derrière le strass et les paillettes ? Alors cette conférence est faite pour vous ! Patrice et Dominique Blanc-Francard ont rencontré les plus grands musiciens de la planète musicale et les anecdotes sont nombreuses. Les deux frères nous parleront de leurs souvenirs et de leur carrière.

Gérald Guignot (Rock N Folk, New Rose, label MAY I) animera les débats. Gratuit sur réservation au 02 31 89 23 56 Avec Patrice et Dominique Blanc-Francard, dans le cadre de Nomadzz, les rendez-vous jazz !

Gérald Guignot (Rock N Folk, New Rose, label MAY I) animera les débats. Gratuit sur réservation au 02 31 89 23 56

