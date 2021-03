[DISCUSSION] La Francophonie : un atout pour la création artistique ? alliance française de paris, 20 mars 2021-20 mars 2021, Paris.

[DISCUSSION] La Francophonie : un atout pour la création artistique ?

alliance française de paris, le samedi 20 mars à 18:30

**Ils sont écrivains, chanteurs, metteurs en scène, viennent du Vénézuela, du Canada ou encore du Burkina Faso et créent en langue française.**

À l’occasion de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, l’Alliance Française de Paris met à l’honneur et interroge la création artistique francophone contemporaine : _que signifie être un artiste francophone en 2021 ? Que veut dire créer en langue française ?_

Rendez-vous le **samedi 20 mars à 18h30** pour une discussion en **ligne** entre **Ivan Kabacoff**, présentateur de l’émission _Destination Francophonie_ sur TV5Monde, et des invités d’horizons artistiques différents. Ensemble, ils échangeront sur leurs parcours, leur processus créatif, leur rapport à la langue française et répondront à vos questions.

>>[Inscription](https://app.livestorm.co/institut-francais/la-francophonie-un-atout-pour-la-creation-artistique?type=detailed)<<

Les invités :

**Miguel Bonnefoy**

Auteur né en 1986 d’une mère vénézuélienne et d’un père chilien, Miguel Bonnefoy écrit dans la langue de ses études : le français. En 2009 il remporte le Grand Prix de la Nouvelle de la Sorbonne avec La Maison et le Voleur, et est finaliste du Prix Goncourt du premier roman en 2015 avec Le Voyage d’Octavio. Il a également été professeur pour l’Alliance française de Caracas.

**Hassane Kassi Kouyaté**

Né en 1963 au Burkina Faso et descendant d’une famille de griots, Hassane Kassi Kouyaté est notamment metteur en scène, conteur, comédien et musicien. Il est également l’initiateur et le directeur artistique de la compagnie Deux Temps Trois Mouvements et de Yeleen, un festival international du conte. Très impliqué sur la scène artistique francophone, il a été nommé directeur des Francophonies – Des écritures à la scène en 2019.

**Rayannah**

Artiste franco-manitobaine basée à Winnipeg, Rayannah est une auteure-compositrice- interprète. En 2019 elle reçoit le prix de l’artiste francophone de l’année lors des Western Canadian Music Awards pour son album “Nos repaires”, devenant ainsi l’une des premières artistes à recevoir cet honneur. Sa voix singulière et son univers électro-soul ont conquis le public canadien et européen.

