Frac Centre – Les Turbulences, le jeudi 5 mai à 18:30

Dans le cadre du 10 mai, Journée nationale de commémoration des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur abolition, différentes personnalités sont invité es à échanger autour du thème « Être noire en France aujourd’hui ». Parmi elles, **Rokhaya Diallo**, journaliste française, autrice et réalisatrice reconnue pour son travail en faveur de l’égalité raciale, de genre et religieuse. Elle est animatrice pour la chaîne BET (groupe VIACOM/ MTV) et aussi chroniqueuse de « On Refait le monde » sur RTL, et dans l’émission 24H de Pujadas sur LCI. À partir de 21 h, projection au Cinéma des Carmes pour les nocturnes du 7 avril et du 5 mai. Programmation et tarifs à retrouver sur le site [www.cinemalescarmes.com](http://www.cinemalescarmes.com) [Voir les autres rencontres](https://www.frac-centre.fr/rendez-vous/les-nocturnes-feministes-1444.html)

Gratuit, sans réservation

Nouvelle série d’événements, les Nocturnes Féministes se font l’écho d’un monde en mouvement, où le féminisme gagne de plus en plus en légitimité. Tous les premiers jeudis du mois.

Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans Loiret



