Tavarn-Stal levrioù War an hent – Café-Librairie Sur la route, le samedi 12 mars à 14:00 Pour les 100 ans de la naissance de l’écrivain Jack Kerouac, discussion en breton avec Kristian ar Braz autour de la traduction du livre “Sur la route” et sur la traduction en breton en général. Tavarn-Stal levrioù War an hent – Café-Librairie Sur la route 1 rue des Cieux, 29690 Huelgoat Huelgoat Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T15:00:00

