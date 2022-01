Discussion en breton à Rostrenen Pub Ti Devine’s Rostrenen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pub Ti Devine’s, le jeudi 3 février à 19:00

Organisation : La Fiselerie & Raok Yec’hed mat ! C’est le rendez-vous mensuel de discussion en breton dans un bar du pays de Rostrenen. Le principe est simple, parler de toutes choses en breton autour d’un verre. Pub Ti Devine’s 2 place du Martray, 22110 Rostrenen Rostrenen Lan Oge Côtes-d’Armor

2022-02-03T19:00:00 2022-02-03T22:00:00

