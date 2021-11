Paris Assemblée nationale Paris Discussion de la proposition de loi, pour la mise en place d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques Assemblée nationale Paris Catégorie d’évènement: Paris

Discussion de la proposition de loi, pour la mise en place d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques Assemblée nationale, 26 novembre 2021, Paris. Discussion de la proposition de loi, pour la mise en place d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques

Assemblée nationale, le vendredi 26 novembre à 09:00

Discussion de la proposition de loi, pour la mise en place d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinée au grand public Cédric O Assemblée nationale Assemblée nationale Paris Paris 7e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T09:00:00 2021-11-26T09:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Assemblée nationale Adresse Assemblée nationale Ville Paris lieuville Assemblée nationale Paris