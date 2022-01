Discussion avec Mathieu Quet, auteur de « Flux. Comment la pensée logistique gouverne le monde » Café librairie Michèle Firk, 24 février 2022, Montreuil.

Mathieu Quet présentera son derniers ouvrage « Flux. Comment la pensée logistique gouverne le monde » (La découverte), le jeudi 24 février à 19h30. _La présentation se fera dans la grande salle de la Parole Errante, avec ses grands volumes d’air et ses courants d’air._ Le livre de Mathieu Quet nous plonge dans la logistique, comme manière de voir et de construire le monde. « Il est grand temps de se demander comment le royaume logistique régit nos existences ». La logistique, comme le dit Jasper Bernes d’Endnotes ([[https://endnotes.org.uk/issues/3/en/jasper-bernes-logistics-counterlogistics-and-the-communist-prospect](https://endnotes.org.uk/issues/3/en/jasper-bernes-logistics-counterlogistics-and-the-communist-prospect)](https://endnotes.org.uk/issues/3/en/jasper-bernes-logistics-counterlogistics-and-the-communist-prospect)) est la guerre continuée par d’autres moyens, par les moyens du commerce et des échanges. C’est cette restructuration du capitalisme, pour reprendre l’initiative contre les soulèvements ouvriers des années 70, qu’il s’agira de comprendre et discuter. Dans l’idéal du monde logistique, la production n’est qu’un moment dans la circulation des marchandises. Du stock nulle part mais une production juste à temps, autant que possible vendue avant d’être produite et expédiée via le suivi informatique et numérique des ports et des containers. La révolution logistique ne relève pas seulement d’une accélération quantitative, d’un surplus de vitesse, mais d’une restructuration globale de la production et de l’économie. _Présentation du livre :_ En portant une critique de la logistique, de la façon dont elle gouverne notre monde et notre existence, Mathieu Quet, sociologue des sciences, introduit les réflexions développées outre-atlantique par les Logistic Studies et les Infrastructure Studies. « Notre monde est logistique. La pléthore d’acteurs qui consacrent leur énergie à acheminer les biens consommés de par le globe en témoigne : la circulation des marchandises est devenue un moteur essentiel du capitalisme mondialisé. Les pays les plus riches se constellent d’entrepôts qui prennent la place des usines abandonnées ; les pays les plus pauvres, eux, assurent la fabrication et le traitement des biens qui sillonnent la planète pour être achetés, consommés, mis au rebut. Si c’est le monde industriel et marchand qui a donné à la rationalité logistique sa forme la plus aboutie, celle-ci s’étend aujourd’hui à l’ensemble de nos activités. Des politiques migratoires aux pratiques culturelles, de la conservation de l’environnement aux relations humaines, il n’existe plus guère de domaines de la vie qui ne soient soumis à la gestion des flux, ce principe fondamental d’intendance. Il est grand temps de se demander comment le royaume logistique régit nos existences ; de montrer combien les conséquences de ses manquements sont dramatiques pour le vivant ; de raconter les multiples luttes qui lui font face. Et surtout, comme s’y emploie ce livre, il est urgent d’inventer d’autres imaginaires de la circulation et du transport, d’autres sujets collectifs pour un monde dans lequel les circulations ne seraient pas un instrument mortifère au service de la valeur marchande. » —- Face à la forte circulation des particules aérosol du virus ces dernières semaines, nous veillerons au courant d’air et aux masques dans les espaces clos pour réduire les risques. #AutodéfenseSanitaire contre la gestion capitaliste qui n’a qu’une seule stratégie (le vaccin) pour un seul objectif: faire tourner l’économie avec un nombre de morts acceptables (invisibles).

Entrée libre

Café librairie Michèle Firk 9 rue françois debergue 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



