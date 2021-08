Paris Institut des Cultures d'Islam île de France, Paris Discussion avec Hossein Valamanesh Institut des Cultures d’Islam Paris Catégories d’évènement: île de France

Discussion avec Hossein Valamanesh Institut des Cultures d’Islam, 24 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 24 septembre 2021

de 19h30 à 21h

gratuit

A l'occasion de sa première exposition personnelle en Europe, Hossein Valamanesh échange avec Leili Anvar et Morad Montazami, membres du comité scientifique du projet. De son itinéraire personnel aux principes fondateurs de son œuvre en passant par ses sources d'inspiration, cette discussion exceptionnelle permettra de découvrir un artiste australien majeur, présent dans toutes les plus grandes collections muséales australiennes. Hossein Valamanesh est artiste. Leili Anvar est iranologue, chercheuse et maître de conférences en langue et littérature persane. Morad Montazami est directeur de Zamân Books & Curating. Expositions -> Art Contemporain Institut des Cultures d'Islam 19 rue Léon Paris 75018

Nesting, 2005 © Hossein Valamanesh, ADAGP, Paris, 2021

